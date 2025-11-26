“La violenza economica è spesso mascherata da amore e cura. Si fatica a vedere il confine tra l’aiuto e il controllo”. Un tema che si intreccia con la necessità di educazione emotiva e di una rete vigile, a partire dagli istituti scolastici: “La scuola è una sentinella. I ragazzi vi trascorrono la maggior parte del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - “La violenza economica è spesso mascherata da amore e cura”. Intervista all’on. Martina Semenzato