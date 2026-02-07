C’è una cosa che non devi assolutamente fare con i tuoi jeans meno è meglio

Molti pensano che lavare i jeans sia la cosa più naturale, ma in realtà può rovinarli più di quanto si immagini. La maggior parte di noi li indossa per anni senza pensare troppo alle cure, però basta qualche errore in lavatrice per rovinare il tessuto. Quindi, se vuoi mantenere il tuo denim come nuovo più a lungo, evita di lavarlo troppo spesso o a temperature troppo alte.

La maggior parte di noi considera i jeans come un indumento da battaglia, ma paradossalmente il peggior nemico del tuo denim preferito non è lo sporco, bensì la lavatrice. Se sei abituato a lavare i tuoi pantaloni dopo appena due o tre utilizzi, sappi che stai accelerando la loro “fine”. Secondo gli esperti del settore, infatti, laviamo il denim con una frequenza decisamente eccessiva, compromettendo la struttura del tessuto e l’intensità del colore. Gli specialisti del lavaggio suggeriscono un numero preciso: i jeans andrebbero lavati mediamente ogni dieci utilizzi. Il motivo è puramente tecnico: ogni volta che il denim finisce nel cestello, subisce un’abrasione meccanica che spezza le fibre e le indebolisce. 🔗 Leggi su Cultweb.it

