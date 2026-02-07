C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

Questa sera su Canale 5 va in onda la quinta puntata di

. Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ecco dove seguire la seconda puntata di C’è Posta per Te 2026, in onda sabato 17 gennaio alle ore 21:45 su Canale 5.

C'è posta per te - Sabato 31 gennaio, in prima serata su canale 5

C’è posta per te 2026 stasera su Canale 5, ospiti ed anticipazioni della quinta puntata di sabato 7 febbraioTorna C’è posta per te 2026 con la quinta puntata di sabato 7 febbraio trasmessa su Canale 5: ospiti e anticipazioni. superguidatv.it

C’è Posta per Te, Giorgia 'testimone di nozze' e De Filippi zittisce un ex fidanzato: cosa vedremo staseraLa quinta puntata del people show di Maria De Fillippi torna stasera 7 febbraio, ospiti anche due stelle del calcio: ecco tutte le anticipazioni. libero.it

