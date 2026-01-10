. Questa sera, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Leggi anche: Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata dello show

Leggi anche: Makari 4 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

C’è posta per te 2026 al via su Canale 5 | data di inizio e anticipazioni; Can Yaman e Raoul Bova alla prima di C’è Posta per Te 2026; Quando inizia C’è posta per te 2026 | data ospiti e novità della 25esima edizione; Che noia gli ospiti di C’è posta per te sempre gli stessi vip | ecco chi ci sarà nella prima puntata del 10 gennaio.

Il potere sottile dietro il messaggio di intelligenza artificiale di Jensen Huang

Maria De Filippi torna in tv: tutto pronto per la prima puntata di “C’è posta per te”. Ospiti Can Yaman e Raoul Bova - facebook.com facebook