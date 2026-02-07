C’è anche lui Apertura Olimpiadi di Milano-Cortina sul palco il bambino di cui tutti parlano

Dall’Arco della Pace a San Siro, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha preso il via con un bambino sul palco. Tutti gli occhi sono puntati su di lui, tra emozioni e sorprese, mentre sul palco si alternano immagini di festa e di contrasto. La serata è partita con un mix di attese e colpi di scena che hanno coinvolto il pubblico fin dall’inizio.

Dall' Arco della Pace fino alla magia notturna di San Siro, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si dipana come una narrazione per quadri: emozioni, icone e momenti di contrasto. Di fronte a 67mila spettatori, l'impianto milanese diventa un teatro a cielo aperto, dove musica, danza, letteratura e moda fanno da cornice all'ingresso delle squadre partecipanti. L'atmosfera è quella dei grandi eventi: spalti gremiti, canti, foto ricordo, bandiere che ondeggiano ovunque. L' apertura ufficiale prende il via con l'energia tipica di un evento planetario e continua alternando collegamenti con le località montane, Cortina in primis, lasciando spazio anche a vicende personali trasformate in simboli di rivincita.

