Il bambino di Belluno parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina | l’entusiasmo della famiglia

Il bambino di Belluno, che aveva dovuto tornare a casa a piedi sotto la neve perché aveva preso il biglietto sbagliato, parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La famiglia è tutta felice e orgogliosa, anche se ancora incredula. Per lui si tratta di un sogno che si realizza, e ora aspetta con ansia il grande giorno.

Belluno, 31 gennaio 2026 – Il piccolo 11enne di Belluno, che dopo la scuola è dovuto tornare a casa per 6 chilometri sotto la neve perché aveva il biglietto dell'autobus 'sbagliato', alla fine avrà un ruolo nella Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi a Cortina. La proposta arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, ha appreso l'Ansa, e la famiglia del bambino l'avrebbe accettata con entusiasmo. Riccardo, martedì scorso doveva andare da San Vito di Cadore a Vodo di Cadore (Belluno), doveva insomma tornare a casa, dopo essere uscito da scuola. Aveva con sé un carnet di biglietti per l'autobus, ma non il biglietto olimpico (a costo maggiorato, 10 euro) in vigore in questo periodo, dato che venerdì 6 febbraio iniziano le Olimpiadi invernali.

