Bologna cavi tranciati vicino alla stazione | rallentamenti e ritardi dei treni fino a 2 ore

La circolazione dei treni a Bologna è tornata a rallentare questa mattina dopo che alcuni cavi vicino alla stazione sono stati tranciati. Le forze dell’ordine sono intervenute subito, ma i treni stanno accumulando ritardi anche di due ore. La situazione sta creando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo.

(Adnkronos) – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata nei pressi della stazione di Bologna Centrale per l'intervento delle forze dell'ordine sulla linea dove sono stati tranciati i cavi. Alle 12.30 si registrano rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni.

