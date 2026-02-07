Bologna cavi tranciati vicino alla stazione | rallentamenti e ritardi dei treni fino a 2 ore

Da periodicodaily.com 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La circolazione dei treni a Bologna è tornata a rallentare questa mattina dopo che alcuni cavi vicino alla stazione sono stati tranciati. Le forze dell’ordine sono intervenute subito, ma i treni stanno accumulando ritardi anche di due ore. La situazione sta creando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo.

(Adnkronos) – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata nei pressi della stazione di Bologna Centrale per l’intervento delle forze dell’ordine sulla linea dove sono stati tranciati i cavi. Alle 12.30 si registrano rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni. —[email protected] (Web Info) Milano Cortina, Ghali censurato nella cerimonia? Polemica social non si ferma ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Bologna Centrale

Cavi tranciati alla Stazione centrale di Bologna: ipotesi sabotaggio e sospetti su anarchici

Questa mattina alla stazione di Bologna Centrale alcuni cavi sono stati tranciati, causando disagi ai treni.

Firenze, treni: muore investito sui binari alla stazione di Rifredi, ritardi fino 2 ore

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

TRENI PASSEGGERI & DEVIATI DI INIZIO OTTOBRE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA CENTRALE!

Video TRENI PASSEGGERI & DEVIATI DI INIZIO OTTOBRE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA CENTRALE!

Ultime notizie su Bologna Centrale

Argomenti discussi: C’è troppo odio in giro. Da Pippo l’ok per Sanremo; La Milano di Giorgia. Gli agenti in strada, i reali e Vance: Europa-Usa amici; Gli antagonisti (per ora) fanno flop; Scuola: arriva AscoltaMI, il sostegno psicologico per gli studenti. L'annuncio di Valditara.

bologna cavi tranciati vicinoCavi tranciati vicino alla stazione di Bologna. Ipotesi sabotaggioTre i danneggiamenti sulle linee ferroviarie: ordinaria e alta velocità Bologna-Padova e la Bologna-Ancona a Pesaro. Sospetti sulla galassia anarchico-antagonista. Ritardi e cancellazioni ... rainews.it

bologna cavi tranciati vicinoTreni in ritardo a Bologna fino a 150', cavi tranciati vicino alla stazione: ipotesi sabotaggioSono in corso accertamenti nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Sul posto oltre ... ilmattino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.