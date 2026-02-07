Le linee ferroviarie nel nodo di Bologna sono state colpite da danni ai cavi, causando il caos sui treni. I tecnici e le forze dell’ordine sono intervenuti per risolvere la situazione, che ha provocato ritardi e cancellazioni. La circolazione resta sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di ripristinare la normalità.

AGI - Interventi di tecnici e forze dell'ordine per danneggiamenti che hanno interessato le linee ferroviarie nel nodo di Bologna. Dopo i problemi causati a Pesaro dall'incendio di una cabina elettrica, la circolazione ferroviaria nei pressi di Bologna Centrale è rallentata con ritardi fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni. Stop e rallentamenti anche sull’Alta Velocità. Alle 9 del mattino i primi problemi, con uno stop momentaneo anche all' Alta Velocità oltre che ai regionali e Intercity. Indagini della Digos su un ordigno rudimentale. Al lavoro anche la Digos per capire la natura del ritrovamento di un ordigno rudimentale, poi rimosso, lungo la linea ordinaria Bologna-Padova e poi i danni a cavi elettrici in un pozzetto di quella dell'Alta velocità all'altezza di Castel Maggiore. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cavi danneggiati sull'Alta velocità, caos treni nel nodo di Bologna

Approfondimenti su Bologna Nodo

Da questa mattina, i treni in partenza e in arrivo alla stazione di Bologna Centrale sono in grande difficoltà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bologna Nodo

Argomenti discussi: Geopolitica dei cavi sottomarini: il nuovo fronte della guerra ibrida; Maxi furto di rame ad Asola: rubati 10.000 metri di cavi dai tralicci dell’alta tensione; Migliori cavi Ethernet: guida all’acquisto (febbraio 2026); Migliori auricolari con filo: guida all’acquisto (2026).

Treni in ritardo di oltre 100 minuti nel nodo di Bologna per un intervento della polizia: cavi danneggiatiI treni dell’alta velocità vengono fatti transitare sui binari di superficie e questo sta causando numerosi disagi ... corriere.it

Perché i treni sono in ritardo alla stazione di Bologna: cavi danneggiati, cosa sta succedendoL’alta velocità è ferma in superficie: disagi e complicazioni. Limitazioni per i treni regionali ... msn.com

Sono iniziati stamattina i lavori per il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione di via Crociferi e delle strade limitrofe, i cui cavi di alimentazione erano stati danneggiati durante la rimozione di una discarica abusiva Gli operatori della Direzione Pubblic facebook