Cavi danneggiati sull' Alta velocità caos treni nel nodo di Bologna

Da agi.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le linee ferroviarie nel nodo di Bologna sono state colpite da danni ai cavi, causando il caos sui treni. I tecnici e le forze dell’ordine sono intervenuti per risolvere la situazione, che ha provocato ritardi e cancellazioni. La circolazione resta sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di ripristinare la normalità.

AGI - Interventi di tecnici e forze dell'ordine per danneggiamenti che hanno interessato le linee ferroviarie nel nodo di Bologna. Dopo i problemi causati a Pesaro dall'incendio di una cabina elettrica, la circolazione ferroviaria nei pressi di Bologna Centrale è rallentata con ritardi fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni. Stop e rallentamenti anche sull’Alta Velocità. Alle 9 del mattino i primi problemi, con uno stop momentaneo anche all' Alta Velocità oltre che ai regionali e Intercity. Indagini della Digos su un ordigno rudimentale. Al lavoro anche la Digos per capire la natura del ritrovamento di un ordigno rudimentale, poi rimosso, lungo la linea ordinaria Bologna-Padova e poi i danni a cavi elettrici in un pozzetto di quella dell'Alta velocità all'altezza di Castel Maggiore. 🔗 Leggi su Agi.it

