Caos treni alla Vigilia di Natale guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un’ora su Alta Velocità e Intercity

(Adnkronos) – Vigilia di Natale complicata per chi ha deciso di partire in treno oggi, mercoledì 24 dicembre, per tornare a casa o raggiungere amici e parenti per il tradizionale cenone. Un “inconveniente tecnico alla linea” nel nodo ferroviario di Napoli, ha rallentato la circolazione dei treni a partire dalle 14 in prossimità di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

