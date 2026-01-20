Domani lo sciopero del Cup la cooperativa si scaglia contro i sindacati | Per i servizi essenziali al lavoro 45 operatori

Domani si terrà uno sciopero del Cup, con la cooperativa Formula Servizi che gestisce il front office dell’Asl Toscana sud est che si esprime sulla questione. In una nota ufficiale, la cooperativa illustra la propria posizione, evidenziando le modalità di gestione e il coinvolgimento di 45 operatori nei servizi essenziali, mettendo in discussione le motivazioni e le modalità dello sciopero indetto dai sindacati.

La cooperativa Formula Servizi che gestisce in appalto il front office del Cup dell'Asl Toscana sud est prende posizione e si scaglia contro le organizzazioni sindacali con una nota ufficiale con la quale fotografa la situazione dal suo punto di vista. Tra i temi dibattuti c'è quello del.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

