Catania spaccio itinerante su utilitaria | 45enne arrestato con 120 grammi di droga

Il controllo e l'arresto. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 45enne catanese, sulla base degli indizi al momento raccolti e da verificare in sede giudiziaria, dopo averlo sorpreso in possesso di droga e denaro ritenuto provento di attività di spaccio. L'operazione si è svolta nella zona Rapisardi–Nesima, dove più pattuglie, in modalità discreta, erano impegnate in un servizio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti. I movimenti sospetti. Nel pomeriggio, una squadra di militari a bordo di una moto ha osservato in via A.

