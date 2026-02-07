Castrogiovanni | Quesada ha cambiato l' Italia Quando esordii contro gli All Blacks mi ero cao adosso

L’ex pilone della nazionale italiana, Castrogiovanni, si lascia andare a parole dure su Quesada, che avrebbe cambiato il rugby in Italia. Ricorda il suo debutto contro gli All Blacks, un’esperienza che definisce “terrificante”. Ora, come commentatore per Sky Sport, Castrogiovanni dice che raccontare il rugby richiede impegno e responsabilità, soprattutto in un momento di grandi cambiamenti nel panorama sportivo italiano.

Una folta barba castana, i capelli lunghi che ricadono sulle spalle possenti, una stazza imponente. Martin Castrogiovanni sembra uscito da un libro di Roald Dahl. Come il GGG, il Grande Gigante Gentile, l’ex pilone della Nazionale italiana - 119 caps nei suoi 14 anni in azzurro - ha sempre affiancato alla forza in campo l’impegno per gli altri fuori. Dieci anni dopo il ritiro, oggi Castrogiovanni si occupa ancora di rugby: lo insegna ai bambini nella sua Academy e lo racconta da una prospettiva nuova, come talent di Sky. Nell’esordio odierno dell’Italia contro la Scozia, Castrogiovanni affiancherà Francesco Pierantozzi e Diego Dominguez nel pre e post partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

