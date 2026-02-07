Castorano giornata di lutto | Piangiamo tre concittadini

Castorano piange tre cittadini scomparsi in poche ore. La comunità si è svegliata sotto shock, con il paese in silenzio e il cuore pesante. Tre persone, conosciute e amate, sono venute a mancare, lasciando un vuoto difficile da colmare. La giornata si è svolta tra lacrime e ricordi, mentre tutti cercano di affrontare il dolore.

Un venerdì segnato dal lutto e dal silenzio, quello di ieri, per l'intera comunità di Castorano. Il paese si è svegliato con tre gravi notizie: la scomparsa, a poche ore di distanza l'una dall'altra, di tre suoi concittadini. Particolare dolore ha destato la prematura scomparsa di Cristina Fioravanti, 51 anni, nata e cresciuta a Castorano e da alcuni anni residente a Bologna, dove lavorava e dove si è spenta. Una perdita che colpisce duramente una famiglia già segnata dalla recente morte del padre Bruno, stimato medico del paese per molti anni. La malattia, scoperta solo da poco tempo, non le ha lasciato scampo.

