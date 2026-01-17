Piangiamo la sua scomparsa Calcio italiano in lutto addio a un grande

Il mondo del calcio italiano piange la perdita di un grande protagonista, ricordando con affetto le parole “Chiamatemi Rocco”. A Firenze, questo semplice motto rappresenta l’uomo che ha saputo affrontare ogni sfida con umiltà e determinazione, lasciando un segno indelebile nella storia sportiva e nella memoria collettiva. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il calcio e per tutti coloro che hanno amato il suo spirito.

Una frase semplice, quasi timida, eppure diventata un marchio di fabbrica: «Chiamatemi Rocco». A Firenze la ricordano tutti, perché dietro quelle parole c’era un uomo che non amava le etichette, ma le sfide. Un uomo partito da un paesino del Sud, passato per l’oceano, arrivato fino ai riflettori del grande calcio. Un bambino con una valigia e poche certezze, un ragazzo che corre dietro a un pallone nel Bronx, un imprenditore che si fa strada in un’America dura, dove ti salvi solo se non molli mai. La sua è una di quelle storie che si raccontano ai figli per dire: «Vedi? A volte i sogni si avverano davvero». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

