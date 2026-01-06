Le cittadinanze assegnate da Castorano

Il 16 gennaio, nella sala consiliare di Castorano, si svolgerà la cerimonia di conferimento della cittadinanza benemerita alla memoria e della cittadinanza onoraria. L’evento riconosce il contributo di figure che si sono distinte per meriti civici e culturali, evidenziando l’impegno della comunità locale nel valorizzare il proprio patrimonio e le eccellenze. La cerimonia rappresenta un momento importante di riconoscimento e memoria per il territorio.

Si terrà nella serata del 16 gennaio, nella sala consiliare del comune di Castorano, la cerimonia di conferimento della cittadinanza benemerita alla memoria e della cittadinanza onoraria. Il consiglio comunale di Castorano ha conferito all’unanimità importanti riconoscimenti a personalità che hanno dato lustro alla comunità, promuovendone la storia, i valori e l’apertura al dialogo tra culture. I riconoscimenti vanno: a Carlo da Castorano Ofm (Antonio Orazi - 1673-1755) Cittadinanza benemerita alla memoria a un uomo che, come sinologo, teologo e missionario in Cina per 33 anni, ha rappresentato un esempio altissimo di onestà intellettuale, coraggio e dedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

