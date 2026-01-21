Le casse di espansione Senio di Tebano e Cuffiano sono in fase di intervento, con lavori già predisposti e in attesa di approvazione. L’obiettivo è portare entro il 2026 le strutture a una configurazione più definitiva, migliorando l’efficienza e sistemando le aree ancora non completate. Questo intervento rappresenta un passo importante per il miglioramento delle opere di contenimento e gestione delle acque nel territorio.

"È stato predisposto ed è in fase di approvazione un intervento che porterà già nel 2026 le casse di Tebano e Cuffiano a una configurazione più simile a quella finale, tramite un avanzamento nei lavori che consentirà di aumentare l’attuale efficienza, sistemando l’area in cui le attività estrattive non erano state portate a termine". A dirlo, davanti all’assemblea regionale, è stata la sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini, in una replica al consigliere civico Marco Mastacchi. Le operazioni sono finanziate con parte delle risorse messe in campo dal Ministero dell’Ambiente, per un totale dieci milioni e 700mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casse di espansione Senio. Rontini: "Avanti coi lavori"

Casse d’espansione sul Senio, il comitato: "Perché non si sono attivate? Limiti tecnici e vegetazione rimossa"Le casse d’espansione sul Senio a Cuffiano e Tebano sono al centro di un dibattito dopo le recenti piene causate dal maltempo natalizio.

"Casse di espansione in grave ritardo a Cuffiano e Tebano"A più di due anni e mezzo dalla piena di maggio 2023, le casse di espansione di Cuffiano e Tebano rimangono ancora non operative.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Casse di espansione Senio. Rontini: Avanti coi lavori; Question time Ferrero (FdI): Chiarezza su funzionamento casse di espansione a Cuffiano; Question Time Mastacchi (Rete civica): Rendere operative le casse di espansione di Tebano e Cuffiano; Mastacchi (Rete civica): Completare le casse di espansione di Tebano e Cuffiano.

Casse di espansione Senio. Rontini: Avanti coi lavoriFase di approvazione di un intervento che porterà già nel 2026 una configurazione più simile a quella finale ... ilrestodelcarlino.it

Castel Bolognese, Rontini: Casse di espansione, situazione da valutare attentamenteBOLOGNA. La Regione Emilia-Romagna confida di mettere finalmente in sicurezza la valle del Senio, colpita nuovamente dalle forti piogge dello scorso ... corriereromagna.it

Con il question time odierno ho denunciato le gravi inefficienze nella gestione del rischio idraulico lungo il fiume Senio, mettendo in luce il paradosso delle casse di espansione di Tebano e Cuffiano, infrastrutture strategiche rimaste incompiute e inutilizzabili n - facebook.com facebook

Castel Bolognese, Rontini: “Casse di espansione, situazione da valutare attentamente” x.com