Casse d’espansione sul Senio il comitato | Perché non si sono attivate? Limiti tecnici e vegetazione rimossa

Le casse d’espansione sul Senio a Cuffiano e Tebano sono al centro di un dibattito dopo le recenti piene causate dal maltempo natalizio. Il comitato evidenzia come non siano state attivate, spiegando che ciò dipende da limiti tecnici e dalla vegetazione rimossa. Questa situazione solleva questioni sulla gestione delle opere di contenimento e sulla prevenzione dei rischi idraulici in zona.

Dopo le piene dei fiumi causate dalla raffica di maltempo di Natale, al centro della discussione finiscono in particolare le due casse d’espansione sul fiume Senio di Cuffiano e Tebano. Sul tema eragià intervenuta la consigliera comunale di Faenza Roberta Conti (Lega), sostenendo che "non è stato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Casse d’espansione sul Senio, il comitato: "Perché non si sono attivate? Limiti tecnici e vegetazione rimossa" Leggi anche: Via alla pulizia del Redefossi, rimossa vegetazione e (tanti) rifiuti Leggi anche: Territorio, Vignali (FI): "Completare le casse di laminazione del torrente Senio a Cuffiano" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Senio in piena: Sportelli e Monti analizzano gli eventi estremi e le criticità delle casse di espansione - "Ci siamo trovati ancora di fronte ad un evento atmosferico eccezionale. ravennanotizie.it

"Gli interventi fatti hanno tenuto. Male invece le casse di espansione" - Gli amici del Senio e il comitato degli alluvionati di Castel Bolognese hanno affidato ieri ad una nota pubblica alcune considerazioni e varie richieste alle Istituzioni in relazione a quanto accaduto ... msn.com

Amici del Senio e Comitato Alluvionati: Il Senio dimenticato, cosa sta succedendo? Chiediamo risposte sollecite e chiare - L’Associazione di volontariato ODV Amici del fiume Senio e il Comitato Alluvionati di Castel Bolognese e Bacino del Senio, in relazione alle problematiche che riguardano il Senio, pongono alle ... ravennanotizie.it

Faenzawebtv. . Sicurezza del Santerno: due imponenti casse di espansione a Castel Bolognese e fra Massa Lombarda e Lugo Prevista, inoltre, un'area di tracimazione controllata al confine con Solarolo, nella zona di Castelnuovo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.