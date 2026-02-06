Cassazione ammette nuovo quesito per referendum giustizia voto potrebbe slittare

La Cassazione ha approvato un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia. Questo potrebbe portare a uno slittamento della data prevista per il voto. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra chi aspetta di esprimersi sui temi chiave della riforma.

Un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia è stato accettato dalla Cassazione, con il rischio di uno slittamento della data del voto. La Corte ha accolto, infatti, una modifica al testo della proposta referendaria presentata dai comitati per il No, dopo la raccolta di oltre cinquecentomila firme. Questo nuovo testo, che si differenzia da quello originale approvato dal Parlamento, è stato inserito in seguito alla richiesta di un gruppo di cittadini e organizzazioni che hanno sostenuto il rifiuto della legge in oggetto. Secondo l’approvazione della Cassazione, l’intero procedimento andrà a modificare il voto, che potrebbe non avvenire nel periodo previsto in origine.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cassazione Ammette

La Corte di Cassazione ha approvato il nuovo quesito sul referendum della Giustizia.

Dopo la decisione della Cassazione di ammettere il quesito di un comitato di giuristi, il referendum sulla riforma della Giustizia potrebbe subire un ritardo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Chi ha paura di questo referendum sulla giustizia #scuola #referendum #scuola

Ultime notizie su Cassazione Ammette

Argomenti discussi: I giudici bocciano, ma apprezzano. Il nodo della Cassazione; Referendum, il Tar respinge il ricorso sulla data: legittimo il voto il 22 e 23 marzo; Confermato il Referendum sulla riforma della Giustizia: il Tar del Lazio boccia il ricorso.

Referendum giustizia, la Cassazione ammette il nuovo quesito. E la data del voto rischia di slittareL'Ufficio centrale ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. Il voto ... msn.com

Referendum, Cassazione: ok a nuovo quesitoLa Cassazione ha ammesso il quesito sul referendum sulla giustizia preparato dai comitati per il No che modifica il quesito già approvato dal Parlamento. Il quesito è stato depositato dopo la raccolta ... rainews.it

Referendum Giustizia, Cassazione ammette nuovo quesito dopo le oltre 500mila firme x.com

Referendum sulla Giustizia, la Cassazione ammette il nuovo quesito: accolta la richiesta dei 15 "volenterosi" che avevano modificato il testo votato dai parlamentari Link nel primo commento facebook