Aziende in crisi e cassa integrazione | ecco la situazione nelle fabbriche di Monza

A Monza e Brianza, si registra una diminuzione delle ore di cassa integrazione, segnale di un miglioramento nella situazione delle aziende locali. Questa tendenza indica un possibile avvio di ripresa e una gestione più stabile delle crisi industriali presenti nel territorio, offrendo speranza per un futuro più stabile per le imprese e i lavoratori della provincia.

La diminuzione del numero di ore di cassa integrazione. Una notizia positiva per il territorio e che potrebbe essere il segnale di una progressiva risoluzione delle crisi più complesse nelle aziende della provincia di Monza e Brianza. Escluso il settore metalmeccanico che resta ancora in crisi. A.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Non solo Aeffe: la crisi della moda travolge altre aziende riminesi, mille lavoratori in cassa integrazioneNel primo semestre del 2025, il settore moda riminese ha registrato una diminuzione dell’export del 16,8%.

Leggi anche: Lavoro e aziende in crisi, crescono le ore di cassa integrazione a Forlì-Cesena. Segno meno a Rimini e Ravenna

