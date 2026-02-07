Caso Arquà il processo | Sapeva di essere ripresa I sospetti nati dal nulla

Questa mattina si è aperto il processo per Rossella Arquà, al centro di un caso complicato. Le indagini hanno portato a scoprire che alcune telecamere avevano funzionato solo in parte, e le chat scomparse hanno alimentato i sospetti. La vicenda si è arricchita di nuovi dettagli quando si è scoperto che Rossella sapeva di essere ripresa. Le prove sui proiettili inviati per lettera hanno portato gli inquirenti a un’armeria e a due persone ancora da ascoltare. La storia, iniziata quasi dal nulla, continua a tenere

Le telecamere che a volte funzionavano e altre no, le chat scomparse, i sospetti nei confronti di Rossella Arquà nati quasi dal nulla, le indagini sui proiettili inviati per lettera che hanno portato a un’armeria e a due persone mai sentite. Tanti passaggi oscuri sui quali ieri al tribunale di Ferrara gli avvocati Fabio Anselmo e Bernardo Gentile hanno cercato di fare luce nell’ambito del processo sulle lettere anonime indirizzate all’ex vicesindaco Nicola Lodi che l’ex consigliera leghista Arquà aveva lasciato alla sede del Carroccio. I legali difensori della donna hanno posto l’accento sulle indagini condotte dalla Digos. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

