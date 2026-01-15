Solomon spiazzato dalla classifica della Fiorentina non sapeva nulla | Non può essere vero
Durante la presentazione alla Fiorentina, Solomon ha dichiarato di non essere a conoscenza della posizione della squadra in classifica, ammettendo di essere stato sorpreso dalla posizione attuale. Ha spiegato di aver appreso la situazione solo parlando con la dirigenza, evidenziando un certo disorientamento iniziale. Questo episodio ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori, sottolineando l’importanza di un’informazione tempestiva e precisa.
Durante la presentazione alla Fiorentina Solomon ha ammesso di non sapere dove si trovasse la squadra in classifica: "Non ci credevo, poi parlando con la dirigenza ho capito". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Si sposa due volte senza essere divorziato, ma viene assolto: “Non sapeva di essere bigamo”
Leggi anche: Sinner spiazzato, non può rispondere ad altre domande: “È stato veloce”. Ridono tutti
Solomon spiazzato dalla classifica della Fiorentina, non sapeva nulla: “Non può essere vero” - Durante la presentazione alla Fiorentina Solomon ha ammesso di non sapere dove si trovasse la squadra in classifica: "Non ci credevo, poi parlando ... fanpage.it
Ecco Solomon: "La Fiorentina è una scelta legata solo al calcio. Quando mi hanno chiamato ho guardato la classifica e non ci credevo" - Nuovo acquisto della Fiorentina, arrivato in prestito dal Tottenham dopo una breve esperienza al Villarreal, l'israeliano ... firenzeviola.it
La Fiorentina presenta Solomon: "Quando ho visto la classifica non ci credevo" - La conferenza di presentazione del calciatore israeliano al Viola Park: "Non sono qui per parlare di politica" ... msn.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.