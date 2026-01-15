Solomon spiazzato dalla classifica della Fiorentina non sapeva nulla | Non può essere vero

Durante la presentazione alla Fiorentina, Solomon ha dichiarato di non essere a conoscenza della posizione della squadra in classifica, ammettendo di essere stato sorpreso dalla posizione attuale. Ha spiegato di aver appreso la situazione solo parlando con la dirigenza, evidenziando un certo disorientamento iniziale. Questo episodio ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori, sottolineando l’importanza di un’informazione tempestiva e precisa.

