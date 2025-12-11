Il donatore di sperma la rara mutazione e il rischio tumore | Lui un ex studente non sapeva nulla Dove sono nati i bambini

Leggo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scoperta sorprendente in Europa mette in luce un legame tra un donatore di sperma, una rara mutazione genetica e un aumento del rischio di tumore. L’uomo, un ex studente ignaro di questa condizione, ha donato senza conoscere le implicazioni. La scoperta solleva interrogativi sul mondo della fecondazione assistita e sul suo impatto sulla salute dei nascituri.

Scoperta choc in Europa sulla frontiera della fecondazione assistita, e del business che affianca la lotta all'infertilità. Lo sperma di un singolo donatore afflitto da una grave. 🔗 Leggi su Leggo.it

