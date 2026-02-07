Caserta resiste nella crisi dell' autotrasporto | costi alle stelle ma il territorio tiene

La crisi dell'autotrasporto colpisce duro, ma Caserta resiste. Le imprese locali si trovano a fronteggiare costi più alti, con pedaggi autostradali e gasolio in aumento. Nonostante le difficoltà, il territorio resta saldo, e le aziende cercano di affrontare la situazione con tutte le energie.

L’autotrasporto italiano vive uno dei momenti più complessi degli ultimi anni. L’aumento dei pedaggi autostradali (+1,5%) e del gasolio per autotrazione (+3,6%) sta facendo lievitare i costi fissi delle imprese, mettendo in forte difficoltà soprattutto le realtà più piccole. A lanciare l’allarme.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Caserta Resiste

Il settore della gomma e plastica in Toscana attraversa una crisi senza precedenti, con costi crescenti e problemi nel riciclo.

Cna Piacenza ha accolto con soddisfazione la decisione del Governo di rimuovere dalla Legge di Bilancio 2026 la proposta di limitare la compensazione dei crediti d’imposta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Caserta Resiste

Argomenti discussi: Rinascere dalla crisi: la letteratura come atto di resistenza ad Aversa.

Caserta, tavolo tra istituzioni e parti sociali per la crisi industrialeSi è svolto a Caserta un incontro con le istituzioni locali e le parti sociali della provincia per la definizione degli indirizzi relativi alle misure da adottare nelle aree di crisi industriali della ... regione.campania.it

Caserta, incontro per Piano Azione e CoesioneSi è svolto a Caserta un incontro con le istituzioni locali e le parti sociali della provincia per la definizione degli indirizzi relativi alle misure da adottare nelle aree di crisi industriali della ... regione.campania.it

DUE NAPOLETANI ARRESTATI DOPO INSEGUIMENTO IN AUTOSTRADA: TROVATI CON SOLDI E ORO RUBATO Due cittadini napoletani sono stati arrestati dalla Polstrada di Caserta Nord e Cassino per resistenza a pubblico ufficiale e truffa aggravata do facebook