Crisi del riciclo e costi alle stelle | Cgil lancia l’Sos per il distretto della plastica

Il settore della gomma e plastica in Toscana attraversa una crisi senza precedenti, con costi crescenti e problemi nel riciclo. La Cgil e Filctem Toscana evidenziano la gravità della situazione, evidenziando l'importanza strategica di questa filiera e le conseguenze di un comparto in difficoltà per l'intero distretto.

FIRENZE – Un settore strategico è in ginocchio. Cgil e Filctem Toscana lanciano un grido d’allarme per il comparto gomma-plastica. La crisi morde e mette a rischio il futuro di oltre 8mila lavoratori impiegati nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Lucca. Il 2025 si chiude con un segnale inequivocabile: l’uso degli ammortizzatori sociali è in forte aumento. La diagnosi dei sindacati è spietata. Fabio Berni e Giuseppe Dentato, segretari regionali, elencano i mali del settore. C’è un drastico calo degli ordinativi. Pesano i costi energetici, diventati ormai insostenibili per la competitività delle nostre imprese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

