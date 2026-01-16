Cna | Scongiurata la crisi di liquidità dell’autotrasporto

Cna Piacenza ha accolto con soddisfazione la decisione del Governo di rimuovere dalla Legge di Bilancio 2026 la proposta di limitare la compensazione dei crediti d’imposta. Questa misura rappresentava una possibile criticità per l’autotrasporto, e la sua cancellazione contribuisce a garantire maggiore stabilità finanziaria alle imprese del settore. La scelta è stata condivisa anche dai vertici nazionali di Cna, sottolineando l’importanza di sostenere il comparto.

