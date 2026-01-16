Cna | Scongiurata la crisi di liquidità dell’autotrasporto
Cna Piacenza ha accolto con soddisfazione la decisione del Governo di rimuovere dalla Legge di Bilancio 2026 la proposta di limitare la compensazione dei crediti d’imposta. Questa misura rappresentava una possibile criticità per l’autotrasporto, e la sua cancellazione contribuisce a garantire maggiore stabilità finanziaria alle imprese del settore. La scelta è stata condivisa anche dai vertici nazionali di Cna, sottolineando l’importanza di sostenere il comparto.
Cna Piacenza esprime grande soddisfazione - così come i vertici confederali nazionali - per la scelta del Governo di cancellare dalla Legge di Bilancio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la disposizione intesa a limitare la compensazione dei crediti d’imposta per le imprese. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Legge di bilancio, Fita: “Cancellato il divieto di compensazione delle accise. Sventata la crisi di liquidità dell’autotrasporto”
Leggi anche: Autotrasporto, Cna Fita: “Diciamo no all’aumento dell’accisa sul gasolio del 200%”
Cna: «Scongiurata la crisi di liquidità dell’autotrasporto» - per la scelta del Governo di cancellare dalla Legge di Bilancio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la dispo ... ilpiacenza.it
Resta alta intanto la tensione in Iran, scosso da manifestazioni antigovernative di massa. Parrebbe al momento scongiurata, però, l'ipotesi di un attacco statunitense - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.