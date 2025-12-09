Le quasi 300 case comunali che diventeranno più green | un' operazione che costerà 21 milioni di euro
A Monza case comunali sempre più green grazie ai fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza. Un intervento del valore di 21 milioni di euro che renderà otto stabili comunali più sostenibili, coinvolgendo quasi 300 appartamenti e apportando migliorie a quasi 800 inquilini.Il progettoLo ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Spaccio alle case popolari con le vedette: blitz dei carabinieri, trovati quasi due chili di droga
Spaccio alle case popolari con le vedette: blitz dei carabinieri, trovati quasi due chili di droga
Case, a Milano quasi un acquirente su due è single
Lega Nerd. . Perché le case popolari sono quasi sempre così brutte, e qual è la loro storia? ? Associamo sempre le case popolari a immagini di degrado, criminalità e sporco, ma le motivazioni dietro a tutto questo sono tante e sono legate alla storia delle - facebook.com Vai su Facebook
Le (quasi) 300 case comunali che diventeranno più green: un'operazione che costerà 21 milioni di euro - Un intervento del valore di 21 milioni di euro che renderà otto stabili comunali più sostenibili, ... Scrive monzatoday.it
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it