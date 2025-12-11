Aler Milano tutti i numeri della crisi | debiti con i fornitori per 9,6 milioni

Aler Milano si trova al centro di una crisi finanziaria evidente, con debiti significativi e compensi arretrati. L'esempio di Simona Ditella evidenzia un quadro più ampio di difficoltà economiche che coinvolgono l'ente, riflettendo una situazione critica e complessa che richiede attenzione e analisi approfondite.

Milano, 11 dicembre 2025 - Era immaginabile che gli oltre 300mila euro di compensi arretrati vantati dall’ imprenditrice Simona Ditella nei confronti di Aler Milano non costituissero un caso isolato ma, al contrario, la spia di un problema più grande. Già, ma grande quanto? Questo, forse, è meno immaginabile: grande 9,6 milioni di euro. A tanto ammonta, infatti, il debito contratto con i fornitori da Aler Milano, l’azienda lombarda delle case popolari, un’azienda controllata dalla Regione Lombardia, un’azienda pubblica, secondo quanto ha potuto verificare Il Giorno. E quei 9,6 milioni di euro includono in generale sia gli importi dei decreti ingiuntivi inviati dai fornitori all’ Aler milanese sia i piani di rientro già concordati dalla stessa Aler sempre con le imprese che le forniscono servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aler Milano, tutti i numeri della crisi: debiti con i fornitori per 9,6 milioni

Aler Milano, tutti i numeri della crisi: debiti con i fornitori per 9,6 milioni - Pagamenti sempre più in ritardo, imprese sempre più in difficoltà e rischio decreti ingiuntivi in aumento. Da ilgiorno.it

Rizzi (Aler Milano) a Direzione Nord: “Un albo per distinguire la morosità incolpevole e contrastare quella colpevole" - Alan Rizzi tra i protagonisti della XXVII edizione di Italia Direzione Nord: “Aler Milano deve offrire una casa a chi il mercato non la garantisce più” ... Come scrive affaritaliani.it

L’edificio Aler di via Costa 20 a #Milano apre le porte alla nuova sede nazionale della #Federazione Italiana #Sport Invernali (#Fisi). La #cerimonia di #inaugurazione si è svolta nella mattinata del 9 dicembre mattina alla presenza del presidente di Regione L - facebook.com Vai su Facebook