‘Lividi sui gemelli e bambini immobilizzati’ | l’asilo degli orrori di Benevento sotto choc 3 suore tra gli indagati
Un caso inquietante scuote un asilo di Benevento. I genitori dei gemelli hanno trovato lividi inspiegabili sui loro figli e hanno denunciato il fatto alle autorità. I bambini sono stati trovati immobilizzati e con segni evidenti di maltrattamenti. Ora sono in corso indagini e tre suore sono state messe sotto accusa. La vicenda ha fatto emergere dubbi e paura tra i genitori e nella comunità locale.
“Lividi inspiegabili sui miei gemelli”: il racconto che ha fatto esplodere il caso. “Come hanno fatto a procurarsi quei lividi, se sul pavimento dell’ asilo ci sono i tappeti?”. È il dubbio ossessivo che ha tolto il sonno a una madre di Benevento, uno dei circa trenta genitori riuniti davanti all’asilo nido finito al centro di un’inchiesta per presunti maltrattamenti su bambini tra i dieci mesi e i tre anni. Il racconto all’ Adnkronos è un pugno nello stomaco: lividi sospetti, bambini che rifiutano le cinture del passeggino, comportamenti aggressivi tra coetanei. Indizi che, col senno di poi, assumono un significato inquietante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondimenti su Benevento Asilo
Asilo degli orrori, indagate 3 suore e due maestre: schiaffi e capelli tirati ai bimbi, spintoni a chi gattonava
Nove persone, tra suore e maestre, sono state iscritte nel registro degli indagati dopo le accuse di maltrattamenti all’asilo di Benevento.
Asilo nido lager a Benevento: bimbi tra i 10 mesi e i 3 anni picchiati e legati. Indagate cinque maestre, tre sono suore
Cinque maestre, tra cui tre suore, sono state messe sotto inchiesta per il caso di un asilo nido a Benevento.
Ultime notizie su Benevento Asilo
Asilo nido delle suore, la mamma mostra i lividi sui figlioletti«I miei gemelli di un anno e mezzo hanno frequentato l’asilo nido fino a ieri e ho trovato lividi sul loro corpo. Dall’asilo mi hanno detto che se li erano procurati gattonando, ma io continuo a chied ... ilfattovesuviano.it
Bimbi picchiati all'asilo nido, mamma: «Lividi sui miei figli, grazie a chi ha denunciato»Cinque maestre, sia laiche che religiose, sono accusate di concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori ... ilroma.net
