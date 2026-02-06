Un caso inquietante scuote un asilo di Benevento. I genitori dei gemelli hanno trovato lividi inspiegabili sui loro figli e hanno denunciato il fatto alle autorità. I bambini sono stati trovati immobilizzati e con segni evidenti di maltrattamenti. Ora sono in corso indagini e tre suore sono state messe sotto accusa. La vicenda ha fatto emergere dubbi e paura tra i genitori e nella comunità locale.

“Lividi inspiegabili sui miei gemelli”: il racconto che ha fatto esplodere il caso. “Come hanno fatto a procurarsi quei lividi, se sul pavimento dell’ asilo ci sono i tappeti?”. È il dubbio ossessivo che ha tolto il sonno a una madre di Benevento, uno dei circa trenta genitori riuniti davanti all’asilo nido finito al centro di un’inchiesta per presunti maltrattamenti su bambini tra i dieci mesi e i tre anni. Il racconto all’ Adnkronos è un pugno nello stomaco: lividi sospetti, bambini che rifiutano le cinture del passeggino, comportamenti aggressivi tra coetanei. Indizi che, col senno di poi, assumono un significato inquietante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Lividi sui gemelli e bambini immobilizzati’: l’asilo degli orrori di Benevento sotto choc, 3 suore tra gli indagati

Nove persone, tra suore e maestre, sono state iscritte nel registro degli indagati dopo le accuse di maltrattamenti all’asilo di Benevento.

Cinque maestre, tra cui tre suore, sono state messe sotto inchiesta per il caso di un asilo nido a Benevento.

