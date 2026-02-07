Cartiere Mantovane i destini opposti dei due stabilimenti | ex Burgo in vendita lo scatolificio raddoppia la produzione

Mantova, 7 febbraio 2026 – La storica Cartiere Mantovane vive momenti difficili. L’ex Burgo, simbolo di un passato industriale importante, è in vendita. Nel frattempo, lo scatolificio Maranello di Castelbelforte cresce e raddoppia la produzione, rimanendo una realtà più piccola ma in pieno sviluppo. Due facce opposte di un settore in trasformazione nel cuore del Mantovano.

Mantova, 7 febbraio 2026 – Un nobile gigante industriale che deve superare le ennesime difficoltà, una realtà produttiva più piccola, ma vitale e in pieno sviluppo: sono le due facce della presenza di Pro-Gest (il grande gruppo cartario trevigiano) nel Mantovano, dove possiede l’ex Burgo - cattedrale dell’architettura industriale disegnata da Pier Luigi Nervi – e lo Scatolificio Maranello di Castelbelforte. Dopo la riapertura e il rilancio iniziato nel 2015 e culminato nel montaggio d i un gigantesco impianto a ciclo continuo lungo duecento metri (ce n’è solo un altro al mondo), la grande cartiera è tornata in sofferenza e ha seguito le vicende del gruppo di Ospedaletto d’Istrana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

