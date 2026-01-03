Quattro delitti sotto lo stesso tetto al vaglio dei giudici popolari. Geraldine e Stella, destini opposti.

Quattro omicidi in Brianza sono al centro del processo davanti alla Corte di Assise di Monza. Geraldine e Stella, due donne con destini opposti, sono chiamate a rispondere delle accuse. Nel 2026, i giudici popolari, guidati dalla giudice Stefania Donadeo, dovranno valutare le responsabilità degli imputati, che rischiano la condanna all’ergastolo. Un procedimento che mette in discussione la verità dei fatti davanti a un tribunale di secondo grado.

Quattro omicidi in Brianza davanti alla Corte di Assise di Monza. Nel 2026 i giudici popolari nel collegio presieduto dalla giudice togata Stefania Donadeo devono decidere le sorti di due imputati che rischiano la condanna all’ergastolo. Il primo processo, che è già iniziato e si trova alle battute finali, è quello che vede la 33enne Stella Boggio accusata di avere ucciso nella notte dell’Epifania del 2025 nella sua casa di Bovisio Masciato il compagno Marco Magagna, 36 anni, con una coltellata al petto dopo l’ennesimo litigio. L’altro omicidio che la Procura di Monza sta per mandare a giudizio è invece quello di Geraldine Nuñez Sanchez Yadana, la peruviana di 33 anni che lo scorso luglio è stata strangolata dall’ex compagno connazionale Alexander Vilcherres Quilla, da cui aveva avuto due figli di 17 e 14 anni ma da cui era scappata dal Perù in Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

