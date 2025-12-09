Inter Liverpool destini opposti per la squadra di Chivu e quella di Slot | in 6 mesi è cambiato tutto!

Inter News 24 L’analisi del Corriere dello Sport. Inter e Liverpool hanno vissuto su binari diametralmente opposti nell’ultimo anno, e la forbice si è allargata ulteriormente negli ultimi sei mesi. Per aspettative, strategie societarie e umore della piazza, le due compagini arrivano alla supersfida di stasera con un’inerzia difficilmente pronosticabile alla vigilia. L’analisi tracciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport mette a nudo un ribaltone gerarchico sorprendente: le certezze di ieri sono diventate i dubbi di oggi, e viceversa. 🔗 Leggi su Internews24.com

