Inter News 24 L’analisi del Corriere dello Sport. Inter e Liverpool hanno vissuto su binari diametralmente opposti nell’ultimo anno, e la forbice si è allargata ulteriormente negli ultimi sei mesi. Per aspettative, strategie societarie e umore della piazza, le due compagini arrivano alla supersfida di stasera con un’inerzia difficilmente pronosticabile alla vigilia. L’analisi tracciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport mette a nudo un ribaltone gerarchico sorprendente: le certezze di ieri sono diventate i dubbi di oggi, e viceversa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Liverpool, destini opposti per la squadra di Chivu e quella di Slot: in 6 mesi è cambiato tutto!