Carta d' identità elettronica il Comune di Fondi ne realizza 850 in 4 giorni

Il Comune di Fondi ha consegnato 850 carte d'identità elettroniche in soli quattro giorni. La città ha aperto le porte a un open day per facilitare i cittadini nella richiesta del nuovo documento digitale. Molti hanno approfittato dell’occasione, dimostrando un grande interesse per questa semplificazione. Le richieste sono arrivate a ritmo sostenuto, e il Comune sta lavorando per rinnovare tutto il sistema il più presto possibile.

