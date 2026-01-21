Carta d’identità elettronica apre una postazione in Comune

A partire dal 3 agosto, la Carta d’identità elettronica sostituirà quella cartacea in tutta l’Unione Europea, rendendo quest’ultima non più valida per i cittadini. In vista di questa transizione, il Comune ha aperto una nuova postazione dedicata al rilascio e alla richiesta della CIE, facilitando l’accesso ai servizi e garantendo un passaggio senza interruzioni alle nuove modalità di identificazione.

Fra sette mesi tutti i cittadini avranno la Carta d’identità elettronica. Dal prossimo 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide in tutta l’Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Lo stabilisce un regolamento europeo che indica come obbligatoria l’adozione della CIE. A Cesenatico il Comune aprirà una nuova postazione dedicata al rilascio del documento, nei locali dell’Urp in via Marino Moretti. Il costo è di 22 euro e la consegna avverrà entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo comunicato o presso gli uffici. È necessario fissare l’appuntamento inviando una email a demografici@comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

