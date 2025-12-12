Ancora due giorni di open day per la carta di identità elettronica
Da domani, sabato 13 dicembre, si aprono due giorni di open day a Latina dedicati al rilascio delle carte di identità elettroniche senza bisogno di prenotazione. Un'occasione per i cittadini di ottenere gratuitamente o aggiornare la propria carta in modo semplice e rapido, grazie a questa iniziativa speciale.
Iniziano domani, sabato 13 dicembre, gli open day a Latina per le carte di identità elettroniche senza prenotazione. Il servizio demografico, su indirizzo dell'assessorato, ha infatti calendarizzato una duplice apertura straordinaria degli uffici anagrafici.Dopo l'appuntamento dell'ultimo fine. Latinatoday.it
