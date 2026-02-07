Carta del docente | estesa ai precari fondi aumentati a 670 milioni Aggiornamenti entro febbraio

La Carta del docente si apre ai precari. Per la prima volta, anche gli insegnanti con contratti a termine potranno usarla per aggiornarsi. Il governo ha annunciato che i fondi sono stati aumentati a 670 milioni di euro, anche se l’importo per ogni insegnante sarà più contenuto rispetto al passato. Le nuove regole entreranno in vigore entro febbraio.

