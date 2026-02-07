Carta del docente | estesa ai precari fondi aumentati a 670 milioni Aggiornamenti entro febbraio
La Carta del docente si apre ai precari. Per la prima volta, anche gli insegnanti con contratti a termine potranno usarla per aggiornarsi. Il governo ha annunciato che i fondi sono stati aumentati a 670 milioni di euro, anche se l’importo per ogni insegnante sarà più contenuto rispetto al passato. Le nuove regole entreranno in vigore entro febbraio.
La Carta del docente, strumento di aggiornamento professionale per gli insegnanti, si prepara a una svolta significativa che ne amplia la platea dei beneficiari, includendo per la prima volta anche i precari, ma con un ridimensionamento dell’importo a disposizione. L’annuncio, giunto dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, promette di sbloccare la misura, attesa da molti, entro la fine di febbraio, dopo una serie di ritardi che avevano generato crescenti preoccupazioni nel mondo della scuola. Un intervento che, pur con le nuove soglie economiche, rappresenta una risposta a una battaglia sindacale pluriennale per l’equità di trattamento tra personale di ruolo e precario, e che si inserisce in un più ampio disegno di welfare per il personale scolastico.🔗 Leggi su Ameve.eu
