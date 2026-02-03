Il Carnevale di quest’anno si riduce all’osso. Niente carri allegorici e nessuna sfilata nel centro storico o in via Marconi. La festa si ferma, come già accaduto in passato, lasciando i cittadini senza le tradizionali maschere e colori. La decisione ha preso tutti di sorpresa, e ora si aspetta di capire se si troveranno alternative per qualche evento.

Carnevale ridosso all’osso, anche quest’anno niente carri allegorici, ma non ci saranno neanche le classiche sfilate del centro storico e di via Marconi dei gruppi mascherati. Sarebbe dovuto essere il 197° Carnevale di Spoleto, ma con una lettera a firma Angelo Gelmetti, coordinatore delle ultime edizioni di quello che negli anni 80-90 è stato il Carnevale più bello dell’Umbria, il comitato organizzatore ha annunciato un’edizione 2026 ridotta ai minimi termini. I tempi della satira politica e dello storico cubo di Rubik nell’era del Carnevale del compianto sindaco Leopoldo Corinti rimangono solo un ricordo per gli spoletini e nel tempo questa festa, che si celebra in tutto il mondo, è andata scemando quasi completamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Carnevale ridotto ai minini termini. Non solo niente carri allegorici, saltano anche le sfilate in centro

