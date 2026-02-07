Carrarese in crisi | esame Südtirol decide se salvezza o retrocessione

La Carrarese torna a perdere, questa volta contro il Venezia. La squadra di Massa Carrara è in crisi e ora il futuro si gioca tutto nell’ultimo esame contro lo Südtirol. Se non vincono, rischiano di retrocedere.

È il momento decisivo per la Carrarese. Con tre vittorie consecutive ormai inesistenti nel calendario 2026, la squadra di Massa Carrara torna a scontrarsi con il dolore della sconfitta, dopo aver perso contro la Venezia. Ma la sconfitta non è stata un colpo mortale: anzi, l’attaccamento e la forza del gruppo hanno dimostrato che la squadra è ancora in grado di competere, anche se non sempre con il risultato desiderato. Oggi, alle 15:00, il Dei Marmi si prepara per un match cruciale: l’Esame Südtirol. Il match, in programma per il pomeriggio del 6 febbraio 2026, rappresenta il primo di una serie di gare fondamentali per il futuro della Carrarese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Carrarese Crisi

Questa sera la Carrarese affronta il Sudtirol, una squadra forte e in forma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carrarese Crisi

La Voce Apuana - Carrarese, difficile esame al 'Penzo': fiducia e ambizione contro la vicecapolistaCarrarese, difficile esame al 'Penzo': fiducia e ambizione contro la vicecapolista, titola La Voce Apuana. Gli. tuttob.com

Si parlerà di lavoro nel sociale tra crisi e opportunità nella puntata di sabato 7 febbraio di SportivaMente, il talk show di AiCS che mette in luce le belle storie di sport e di inclusione e coesione sociale. Sotto la lente i rapporti di economia sociale secondo cui l’ facebook