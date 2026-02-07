Carrarese-Südtirol 0-0 | difesa protagonista e Imperiale brilla al rientro Pareggio prezioso in Serie B

La partita tra Carrarese e Südtirol si conclude senza reti, con un pareggio che lascia entrambi i team con qualche rammarico. La difesa della Carrarese si dimostra solida e permette di tenere sotto controllo gli avversari, mentre Imperiale fa il suo ritorno in campo e si fa notare per l’efficacia. Un risultato che, pur senza gol, dà fiducia alla squadra di casa e mantiene vivo l’equilibrio in classifica.

La Carrarese ha strappato un pareggio a reti bianche contro il Südtirol al "Dei Marmi", in una partita che ha visto i giallo-blu affrontare un avversario ben organizzato e che ha messo in luce, soprattutto, la solidità difensiva della formazione di casa. Il match, disputato sabato 7 febbraio 2026, si è concluso senza gol, un risultato che, pur non regalando i tre punti, permette alla Carrarese di mantenere una posizione di rilievo in classifica e di continuare a costruire il proprio percorso in Serie B. L'analisi delle prestazioni individuali, come evidenziato dalle "Pagelle" redatte dalla redazione de "La Voce Apuana", sottolinea la crescita di alcuni elementi e la tenacia di tutto il gruppo.

