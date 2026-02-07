Carosone rivive sul palco | Enzo Decaro e gli Anema omaggiano l’artista tra ironia musica e ricordi di un’epoca

Enzo Decaro e gli Anema salgono sul palco per rendere omaggio a Renato Carosone. Tra musica, battute e ricordi, rivivono le atmosfere di un’epoca che non passa mai. La serata è un mix di ironia e talento, con gli artisti che rendono omaggio a un’icona della musica italiana.

La magia di Renato Carosone, un'icona della musica italiana capace di fondere ironia, raffinatezza e una sorprendente originalità, torna a risuonare sui palcoscenici di oggi. Lo spettacolo "Renatissimo. Omaggio a Renato Carosone", con Enzo Decaro e gli Anema, debutterà stasera, 7 febbraio 2026, al teatro di Comacchio, offrendo una rilettura del repertorio del celebre cantautore napoletano. L'evento non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio nel mondo di Carosone, tra ricordi, narrazioni e, naturalmente, la sua inconfondibile musica. Decaro, con una carriera poliedrica che lo ha visto collaborare con figure di spicco del cinema e della televisione, tra cui Troisi, Mina e Sophia Loren, racconta di un legame giovanile con il territorio estense, in particolare con gli eventi musicali che si tenevano al Lido di Spina negli anni Settanta.

