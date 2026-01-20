Al Trianon Viviani l’omaggio di Enzo Decaro e gli Ànema a Renato Carosone

Sabato 24 gennaio al Teatro Trianon Viviani, Enzo Decaro e gli Ànema presentano lo spettacolo

Sabato 24 gennaio al Teatro Trianon Viviani, Enzo Decaro e gli Ànema rendono omaggio a Renato Carosone con lo spettacolo Renatissimo.Diplomatosi in pianoforte a soli diciassette anni nel conservatorio di San Pietro a Majella, Carosone si impose nel dopoguerra come uno degli artisti più amati.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Enzo Decaro e gli Ànema portano in scena l'omaggio al grande musicista partenopeo Renato CarosoneDomenica 11 gennaio, gli Ànema, con la partecipazione di Enzo Decaro, rendono omaggio a Renato Carosone, figura di spicco della musica napoletana e italiana del Novecento.

Leggi anche: “Renatissimo”: Carosone rivive in scena con gli Ànema e Enzo Decaro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Renzo Arbore al Trianon Viviani: Io e Napoli? Storia d’amore e di melodia; Massimo Venturiello al Trianon Viviani con Chicchignola; Massimo Venturiello al Trianon Viviani; Renzo Arbore al Trianon Viviani con La Mia Napoli - POLITICAdeMENTE.

Trianon Viviani, l’incontro con Arbore, la stand up di Gambi e l’omaggio di Decaro a Carosone - politicamentecorretto.com - Trianon Viviani, l’incontro con Arbore, la stand up di Gambi e l’omaggio di Decaro a Carosone ... politicamentecorretto.com

Renzo Arbore al Trianon Viviani: «Io e Napoli? Storia d’amore e di melodia» - Bob Dylan ha detto: «Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo». È quel che fa l’ultimo Arbore. Oggi, in prima serata su Raitre, lo vedremo ... ilmattino.it

Oscar Di Maio. . 13 e 14 Febbraio tutti al Teatro Trianon Viviani di Napoli. Oscar di Maio in È ASCIUTO PAZZO 'O PARRUCCHIANO. #oscardimaio #teatro #trianonviviani #èasciutopazzooparrucchiano facebook