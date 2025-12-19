Renatissimo | Carosone rivive in scena con gli Ànema e Enzo Decaro

Gli Ànema, con la partecipazione straordinaria di Enzo Decaro, rendono omaggio, con lo spettacolo Renatissimo, in scena al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, a uno dei più grandi autori e interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Olè, Renatissimo. Il maestro Carosone detta ancora il ritmo

Leggi anche: Anema, il modello italiano che trasforma gli scarti agricoli in materiali d’eccellenza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Renatissimo” Enzo Decaro e gli Ànema dal 16 al 21 dicembre Teatro Borsoni Brescia - Enzo Decaro e gli Ànema reinterpretano Renato Carosone proponendo un’originale versione strumentale dei suoi grandi successi, tra i quali Torero, Caravan Petrol, Tu vuò fà l’americano e molte altre. quibrescia.it

“Renatissimo. Omaggio a Renato Carosone” di e con Enzo Decaro, in scena al Centro Teatrale Bresciano Enzo Decaro e gli Ànema rendono omaggio a uno dei più grandi autori e interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento, - facebook.com facebook