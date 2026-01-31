Svelati i temi e i colori del Carnevale 2026 tra Anghiari e Sansepolcro con grandi sfilate e tradizioni rinnovate

Questa domenica e la prossima, Anghiari e Sansepolcro si preparano a due grandi sfilate di Carnevale. Le due città toscane rinnovano le tradizioni e portano in strada carri decorati e maschere, in attesa di un evento che punta a coinvolgere tutti i cittadini. Le feste si svolgeranno il 8 e il 15 febbraio, con un programma ricco di colori e allegria.

Domenica 8 febbraio e poi nuovamente il 15, si svolgeranno i due grandi eventi del Carnevale 2026 nelle cittadine toscane di Anghiari e Sansepolcro. L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina nella Sala del Consiglio del Comune di Anghiari, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. L'iniziativa, che unisce due tradizioni secolari lungo il fiume Tevere, punta a rafforzare il legame tra le due comunità, offrendo un'occasione condivisa per la festa, la cultura e il senso di appartenenza. Il programma prevede due appuntamenti consecutivi, con l'obiettivo di ampliare l'accesso a chiunque voglia partecipare, senza escludere nessun gruppo sociale.

