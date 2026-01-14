Carnevale Pontino 2026 | le sfilate dei carri nella provincia di Latina
Il Carnevale Pontino 2026 si svolgerà nella provincia di Latina, offrendo tradizionali sfilate di carri e momenti di festa. Un evento che coinvolge adulti e bambini, caratterizzato da maschere, coriandoli e specialità culinarie tipiche. Un’occasione per vivere un momento di allegria e tradizione, rispettando le usanze locali e godendo delle numerose attività organizzate nelle diverse comunità della zona.
Arriva una festa molto amata dai bambini: il Carnevale. È giunto il momento di mascherarsi, tirare coriandoli e stelle filanti, mangiare le frappe, conosciute anche come chiacchiere, e farsi affascinare dai colori, dalla musica e dal divertimento che questa manifestazione porta con sé.Immancabili. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilate
Leggi anche: Carnevale dei Ragazzi 2026: annunciate le date delle sfilate, debutto a Marina di Ravenna
Carnevale Pontino 2026, prima tappa a Borgo Vodice il 25 gennaio, chiusura a Latina il 17 febbraio.
Quand'è Carnevale 2026: date, tradizioni ed eventi nelle principali città italiane - Scopriamo le date del Carnevale 2026: Giovedì Grasso 12 febbraio e Martedì Grasso 17 febbraio, tra maschere, sfilate e feste per grandi e bambini. alfemminile.com
Carnevale 2026: gli eventi imperdibili a Venezia, Viareggio e Verona - Con l’arrivo del Carnevale 2026, le città italiane si preparano a vivere settimane di festa tra maschere, carri allegorici e tradizioni secolari. laprimapagina.it
Carnevale Pontino, le date delle sfilate dei carri allegorici facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.