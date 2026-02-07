Carnevale a Firenze eventi nei Quartieri 4 e 5
Questo fine settimana, Firenze si anima con le feste di Carnevale nei Quartieri 4 e 5. Strade piene di maschere e carri colorati, con tanti eventi che attirano famiglie e turisti. Le persone si preparano a divertirsi tra sfilate e musica, mentre i residenti sperano in un clima di festa che duri fino a domenica.
Firenze, 7 febbraio 2026 – In questo weekend a Firenze, nel Quartiere 4 che nel Quartiere 5, tornano gli eventi legati al Carnevale. Nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, ritorna il tradizionale Carnevale dei borghi nel Quartiere 5 con cortei che partono da piazza I° Maggio, da piazza Garibaldi e piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin al Centro Sociale Il Pozzo. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio il ritrovo nelle singole piazze è alle ore 14.30, la partenza è prevista mezz'ora dopo. Alle ore 15.30 ci sarà l'arrivo nel giardino di San Piero a Quaracchi e sarà un'occasione per una festa collettiva che, naturalmente, coinvolgerà anche i bambini con animazioni ad hoc. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Firenze Carnevale
Epifania, gli eventi nei quartieri di Firenze
L'Epifania a Firenze si celebra con vari eventi distribuiti nei diversi quartieri della città.
Carnevale nei quartieri di Pisa: previsti 5 eventi con animazione e musica per famiglie e bambini
Il Carnevale torna nei quartieri di Pisa con cinque eventi organizzati dal Comune in collaborazione con Pisamo.
Ultime notizie su Firenze Carnevale
Argomenti discussi: Carnevale e non solo: gli eventi del fine settimana a Firenze e nel fiorentino; Dalla parata in piazza al gran ballo a Palazzo Vecchio: il programma del Carnevale 2026 di Firenze; Carnevale 2026 a Firenze, meraviglie rinascimentali tra eventi esclusivi e piazze animate; A Palazzo Vecchio gran ballo rinascimentale per il via al carnevale di Firenze.
Carnevale a Firenze, eventi nei Quartieri 4 e 5Firenze, 7 febbraio 2026 – In questo weekend a Firenze, nel Quartiere 4 che nel Quartiere 5, tornano gli eventi legati al Carnevale. Nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, ritorna il tradizionale Carneva ... lanazione.it
Carnevale e non solo: gli eventi del fine settimana a Firenze e nel fiorentinoTanti gli eventi di Carnevale nei Quartieri di Firenze. 055firenze.it
Buongiorno e buon sabato . Questa mattina vi propongo la SCHIACCIATA FIORENTINA, un dolce molto antico che a Firenze viene preparato da secoli in occasione del Carnevale. Un dolce molto semplice, profumato all' arancia e decorato con l' immancabil facebook
L'eugubina Funkuantobasta Street Band ha animato il Carnevale di Firenze. "Partecipazione incredibile" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.