carnevale a firenze eventi nei quartieri 4 e 5

Questo fine settimana, Firenze si anima con le feste di Carnevale nei Quartieri 4 e 5. Strade piene di maschere e carri colorati, con tanti eventi che attirano famiglie e turisti. Le persone si preparano a divertirsi tra sfilate e musica, mentre i residenti sperano in un clima di festa che duri fino a domenica.

Firenze, 7 febbraio 2026 – In questo weekend a Firenze, nel Quartiere 4 che nel Quartiere 5, tornano gli eventi legati al Carnevale. Nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, ritorna il tradizionale Carnevale dei borghi nel Quartiere 5 con cortei che partono da piazza I° Maggio, da piazza Garibaldi e piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin al Centro Sociale Il Pozzo. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio il ritrovo nelle singole piazze è alle ore 14.30, la partenza è prevista mezz'ora dopo. Alle ore 15.30 ci sarà l'arrivo nel giardino di San Piero a Quaracchi e sarà un'occasione per una festa collettiva che, naturalmente, coinvolgerà anche i bambini con animazioni ad hoc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

