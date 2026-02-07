Carnevale a Firenze eventi nei Quartieri 4 e 5

Da lanazione.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana, Firenze si anima con le feste di Carnevale nei Quartieri 4 e 5. Strade piene di maschere e carri colorati, con tanti eventi che attirano famiglie e turisti. Le persone si preparano a divertirsi tra sfilate e musica, mentre i residenti sperano in un clima di festa che duri fino a domenica.

Firenze, 7 febbraio 2026 – In questo weekend a Firenze, nel Quartiere 4 che nel Quartiere 5, tornano gli eventi legati al Carnevale. Nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, ritorna il tradizionale Carnevale dei borghi nel Quartiere 5 con cortei che partono da piazza I° Maggio, da piazza Garibaldi e piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin al Centro Sociale Il Pozzo. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio il ritrovo nelle singole piazze è alle ore 14.30, la partenza è prevista mezz'ora dopo. Alle ore 15.30 ci sarà l'arrivo nel giardino di San Piero a Quaracchi e sarà un'occasione per una festa collettiva che, naturalmente, coinvolgerà anche i bambini con animazioni ad hoc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

carnevale a firenze eventi nei quartieri 4 e 5

© Lanazione.it - Carnevale a Firenze, eventi nei Quartieri 4 e 5

Approfondimenti su Firenze Carnevale

Epifania, gli eventi nei quartieri di Firenze

L'Epifania a Firenze si celebra con vari eventi distribuiti nei diversi quartieri della città.

Carnevale nei quartieri di Pisa: previsti 5 eventi con animazione e musica per famiglie e bambini

Il Carnevale torna nei quartieri di Pisa con cinque eventi organizzati dal Comune in collaborazione con Pisamo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Firenze Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale e non solo: gli eventi del fine settimana a Firenze e nel fiorentino; Dalla parata in piazza al gran ballo a Palazzo Vecchio: il programma del Carnevale 2026 di Firenze; Carnevale 2026 a Firenze, meraviglie rinascimentali tra eventi esclusivi e piazze animate; A Palazzo Vecchio gran ballo rinascimentale per il via al carnevale di Firenze.

carnevale a firenze eventiCarnevale a Firenze, eventi nei Quartieri 4 e 5Firenze, 7 febbraio 2026 – In questo weekend a Firenze, nel Quartiere 4 che nel Quartiere 5, tornano gli eventi legati al Carnevale. Nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, ritorna il tradizionale Carneva ... lanazione.it

carnevale a firenze eventiCarnevale e non solo: gli eventi del fine settimana a Firenze e nel fiorentinoTanti gli eventi di Carnevale nei Quartieri di Firenze. 055firenze.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.