Epifania gli eventi nei quartieri di Firenze

L'Epifania a Firenze si celebra con vari eventi distribuiti nei diversi quartieri della città. L'amministrazione comunale organizza iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità, offrendo occasioni di incontro e tradizione. Di seguito si trovano le principali iniziative previste nelle diverse zone di Firenze, per vivere questa festività in modo autentico e partecipato.

L'Epifania si festeggia a Firenze con numerosi eventi che spaziano in tutti i Quartieri. Di seguito le iniziative organizzate dall'amministrazione comunale.Quartiere 1Due le feste organizzate dalla Fratellanza Militare: presso il Chiostro della sede in piazza Santa Maria Novella 18 dalle ore 10.

Epifania a Firenze: gli appuntamenti in città con la Befana - Anche quest’anno le strade e le piazze si animano con eventi dedicati, spettacoli per bambini, mercatini tematici e distribuzione di dolciumi e calze per salutare la fine delle festività natalizie ... msn.com

Firenze, cosa fare per l’Epifania. Ecco gli eventi - Firenze, 2 gennaio 2025 – Per festeggiare l’Epifania la città di Firenze organizza numerosi eventi, che coinvolgono grandi e piccini, nei vari quartieri. lanazione.it

La Befana a Firenze: in occasione dell'Epifania, i cinque Quartieri celebrano l’Epifania con molti eventi. In programma anche l'appuntamento con la Befana dall'alto, in piazza della Repubblica il 6 gennaio, alle ore 11:30. Info: quartieri.comune.fi.it/dalle-reda x.com

