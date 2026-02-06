Nordio e la difesa a tutti i costi del pacchetto sicurezza | Vogliamo evitare il ritorno delle Brigate rosse

Il ministro Nordio difende a spada tratta il nuovo decreto Sicurezza, sottolineando che l’obiettivo principale è evitare il ritorno delle Brigate rosse. La reazione si è fatta immediatamente sentire, con molte critiche da parte dell’opposizione e delle associazioni di categoria. Il governo insiste sul fatto che le misure sono necessarie per garantire l’ordine pubblico, anche se alcune parti del testo hanno già sollevato dubbi e discussioni. La tensione resta alta, mentre il decreto entra in vigore tra le polemiche.

Il governo ha varato il decreto Sicurezza. Le norme erano state ampiamente annunciate e discusse già nei giorni precedenti al varo del testo definitivo, ma più ancora dei contenuti quello che ha innescato la polemica sono state le parole del ministro Nordio. Il titolare della Giustizia.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Nordio PacchettoSicurezza Tutte le misure «per evitare il ritorno delle Brigate rosse» Il governo italiano introduce nuove misure per frenare il rischio di un ritorno delle Brigate Rosse. Dl sicurezza, Nordio: “Vogliamo evitare il ritorno delle Br”. E Salvini rilancia: “Porteremo la cauzione in Parlamento” Il ministro Nordio assicura che il governo lavora per evitare il ritorno delle Brigate Rosse. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Nordio PacchettoSicurezza Argomenti discussi: No alla riforma Nordio in difesa della Costituzione; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Governo approva decreto con riforma della legittima difesa; Grosso: Indipendenza magistratura va garantita in concreto, legge Nordio condiziona Csm. Approvato il ‘pacchetto sicurezza’, Meloni: Lo Stato ci difende; Nordio: Così mai più BrIl Consiglio dei ministri ha dato l'ok a dl e ddl che introducono, tra l'altro, la stretta sui coltelli, lo 'stato di giustificazione' per le forze dell'ordine - e non solo- e il discusso fermo preven ... dire.it Meloni, la sicurezza con giudizio. Mattarella lima il decreto. Fermi, pene, aggravanti. Nordio evoca le Brigate RossePassa il decreto sicurezza ma sarà il pm a decidere sul fermo di prevenzione. Nuovi reati, tutele penali per gli agenti. Il Colle costituzionalizza il testo e il governo rimanda il blocco navale. Melo ... ilfoglio.it Nordio spiega: non è uno scudo penale. Chi agisce in legittima difesa o per cause di giustificazione non viene iscritto nel registro degli indagati, pur potendo partecipare alle indagini. facebook È l'esatto opposto: il PM sarà "l'avvocato dell'accusa", come lo ha definito lo stesso Nordio, quindi non propenso a cercare le prove a sostegno della difesa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.