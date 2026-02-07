Caressa elogia Dimarco | Punto di forza straordinario per la Nazionale!

L’allenatore Caressa ha speso parole di grande apprezzamento per Dimarco, definendolo un punto di forza straordinario per la Nazionale. Le sue prestazioni sono state al centro dell’attenzione, e il tecnico non ha nascosto il suo entusiasmo per il contributo che il giocatore sta dando alla squadra.

Inter News 24 . Segui tutte le ultimissime sul club nerazzurro. Il panorama del calcio italiano vive un momento di  profonda riflessione, sospeso tra le dinamiche avvincenti della  Serie A  e l’imminente impegno della  Nazionale italiana. Durante la sua consueta analisi tecnica,  Fabio Caressa, noto giornalista e volto storico di Sky Sport, ha voluto lanciare uno sguardo lungimirante verso i prossimi  spareggi per i Mondiali, un crocevia fondamentale che deciderà le sorti azzurre. Al centro della sua disamina spicca la figura di  Federico Dimarco, l’esterno sinistro dei nerazzurri dotato di un mancino vellutato e di una straordinaria capacità di spinta. 🔗 Leggi su Internews24.com

