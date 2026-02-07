Caressa elogia Dimarco | Punto di forza straordinario per la Nazionale!

L’allenatore Caressa ha speso parole di grande apprezzamento per Dimarco, definendolo un punto di forza straordinario per la Nazionale. Le sue prestazioni sono state al centro dell’attenzione, e il tecnico non ha nascosto il suo entusiasmo per il contributo che il giocatore sta dando alla squadra.

Il panorama del calcio italiano vive un momento di profonda riflessione, sospeso tra le dinamiche avvincenti della Serie A e l'imminente impegno della Nazionale italiana. Durante la sua consueta analisi tecnica, Fabio Caressa, noto giornalista e volto storico di Sky Sport, ha voluto lanciare uno sguardo lungimirante verso i prossimi spareggi per i Mondiali, un crocevia fondamentale che deciderà le sorti azzurre. Al centro della sua disamina spicca la figura di Federico Dimarco, l'esterno sinistro dei nerazzurri dotato di un mancino vellutato e di una straordinaria capacità di spinta.

