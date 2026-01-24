Caressa | Con Sommer 3 tiri diventano 3 gol | di Dimarco vorrei…

Durante la trasmissione Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa ha commentato la recente prestazione dell’Inter, focalizzandosi su alcuni giocatori. In particolare, ha sottolineato come con Sommer, tre tiri si trasformino in tre gol, evidenziando l’efficacia della squadra. Tra le singole analisi, Caressa ha espresso un pensiero su Federico Dimarco, evidenziando le sue qualità e l’importanza nel reparto difensivo nerazzurro.

Caressa. Nel corso di Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa ha analizzato la prestazione dell’ Inter soffermandosi su alcuni singoli, a partire da Federico Dimarco. Rispondendo con ironia a Ivan Zazzaroni, che si interrogava su cosa potesse ‘mangiare’ l’esterno nerazzurro per rendere a certi livelli, il giornalista di Sky ha tagliato corto: “ Io vorrei il suo piede sinistro “. Nel confronto tra i giocatori della rosa, Caressa non ha nascosto un certo scetticismo su Luis Henrique, sottolineando come il brasiliano fatichi a reggere il peso di una maglia così importante: secondo il telecronista, il problema non è solo tecnico ma anche mentale, perché “ non puoi tirarti indietro quando giochi per l’Inter ” e la sensazione è che scenda in campo con troppa paura.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

