Cardiologie Aperte incontri di informazione alla Gruccia

Da lanazione.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alla Gruccia si sono svolti gli incontri di Cardiologie Aperte, dedicati all’informazione e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto ricevere consulenze telefoniche e prenotare visite di primo livello con i cardiologi. L’iniziativa ha attirato molte persone interessate a conoscere meglio come prendersi cura del cuore.

Incontri di informazione e prevenzione cardiovascolare, consulenze telefoniche e visite cardiologiche di primo livello. Dal 9 al 13 febbraio torna all’ ospedale di Santa Maria alla Gruccia " Cardiologie Aperte ", l’iniziativa promossa dall’ Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e dalla Fondazione "Per il Tuo Cuore". L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare i cittadini su patologie che rappresentano ancora la principale causa di mortalità, ma che possono essere contrastate efficacemente con controlli mirati e adottando corretti stili di vita. I momenti di incontro con la cittadinanza si terranno nella Sala Paul Harris, dalle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cardiologie aperte incontri di informazione alla gruccia

© Lanazione.it - Cardiologie Aperte, incontri di informazione alla Gruccia

Approfondimenti su Cardiologie Aperte

“ControlliAmoci”: a Ceglie Messapica la prima edizione di "Cardiologie Aperte"

Questa mattina a Ceglie Messapica si è tenuta la prima edizione di “Cardiologie Aperte 2026”.

"Cardiologie aperte". Appuntamenti al Versilia per conoscere il cuore

La cardiologia dell’ospedale Versilia apre le sue porte ai cittadini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cardiologie Aperte

Argomenti discussi: Cardiologie Aperte all’Asst Garda: incontri dal 9 al 15 febbraio tra Desenzano e Lago di Garda - Radio Bruno; Ospedale Versilia: dal 9 febbraio arriva Cardiologie aperte; Cardiologie Aperte, incontri di informazione alla Gruccia; Cardiologie aperte: Asst Garda e ospedali insieme per il cuore.

cardiologie aperte incontri diCardiologia: iniziativa nelle scuole del Napoletano sui corretti stili di vitaAnche quest'anno la cardiologia e l'unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, diretta da Fabio Minicucci, aderisce all'iniziativa nazionale Cardio ... ansa.it

Asl Napoli 3 Sud, Cardiologie aperte – back to school Prevenzione cardiovascolare e primo soccorso nelle scuoleAnche quest’anno la cardiologia e Utic dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Asl Napoli 3 Sud), diretta da Fabio Minicucci, aderisce all’iniziativa nazionale Cardiologie aperte con l’ ... laprovinciaonline.info

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.