Cardiologie Aperte incontri di informazione alla Gruccia

Questa mattina alla Gruccia si sono svolti gli incontri di Cardiologie Aperte, dedicati all’informazione e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto ricevere consulenze telefoniche e prenotare visite di primo livello con i cardiologi. L’iniziativa ha attirato molte persone interessate a conoscere meglio come prendersi cura del cuore.

Incontri di informazione e prevenzione cardiovascolare, consulenze telefoniche e visite cardiologiche di primo livello. Dal 9 al 13 febbraio torna all' ospedale di Santa Maria alla Gruccia " Cardiologie Aperte ", l'iniziativa promossa dall' Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e dalla Fondazione "Per il Tuo Cuore". L'obiettivo dichiarato è sensibilizzare i cittadini su patologie che rappresentano ancora la principale causa di mortalità, ma che possono essere contrastate efficacemente con controlli mirati e adottando corretti stili di vita. I momenti di incontro con la cittadinanza si terranno nella Sala Paul Harris, dalle 14.

