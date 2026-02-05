Cardiologie aperte Appuntamenti al Versilia per conoscere il cuore

La cardiologia dell’ospedale Versilia apre le sue porte ai cittadini. Fino a fine mese, saranno organizzati appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla conoscenza delle malattie del cuore. Medici e specialisti saranno disponibili per spiegare, mostrare e rispondere alle domande dei visitatori. L’obiettivo è sensibilizzare sulla salute cardiovascolare e invitare tutti a fare controlli. La campagna, arrivata alla sua ventesima edizione, coinvolge numerosi ospedali in tutta Italia, e anche a Viareggio si invitano le persone a partecipare.

La Cardiologia dell'ospedale "Versilia" aderisce alla ventesima edizione dell'iniziativa "Cardiologie Aperte": la campagna nazionale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione per Il Tuo cuore e dall'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. L'iniziativa si svolge nella prossima settimana da lunedì fino a venerdì. Il progetto ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione cardiovascolare, in particolare come counseling sulla salute e sui corretti stili di vita. Nell'ambito di questa importante manifestazione nazionale, la struttura di cardiologia dell' ospedale Versilia, diretta da Maria Laura Canale, organizza tre incontri divulgativi rivolti a tutta la cittadinanza su argomenti di grande rilevanza e attualità.

